Батьківщина-Мати: у Національному музеї презентували новий виставковий проєкт

Точкові зміни почалися кілька років тому, а з початком широкомасштабного вторгнення образ унікальної сталевої скульпутри радянської епохи перетворюють на символ боротьби співвітчизників.

Новий виставковий проєкт презентували у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Саме там і розташовано монумент Батьківщина-Мати. На виставці показали трансформацію образу скульптури у свідомості українців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.

"Вона завжди дивилася у бік Москви. З мечем у руці. Тоді говорили, що монумент через через дніпровські кручі та технічні характеристики не можливо встановити інакше. А, ймовірно, Батьківщина-Мати знала все ще тоді - 42 роки тому, коли її спорудили", - розповідає кореспондентка ТСН.

На тлі нинішнього опору українців Росії найвищу монументальну скульптуру Європи переозначено в образи відповідно часу. Вона - у пікселі, під багряним небом, так насправді і було напередодні широкомасштабного вторгнення Росії до України, чи із затиснутою у руці головою Путіна.

Поміж перших відвідувачів нової експозиції - і наші захисники.

Переосмислення Батьківщини-Матері насправді почалося вже давно. П"ять років тому з нагоди Євробачення скульптуру одягали у чотирнадцять світлових українських костюмів, якось до дня примирення (8 травня) - вінок з червоних маків навіть символом ЛГБТ-спільноти прикрашали

Вже цього року монумент радянської епохи двічі підсвічували у національних синьо-жовтих кольорах. А місяць тому під час голосування у дії - 85% тих, взяв участь у опитуванні, зголосилися на заміну на щиті монументу шестиметрового герба Радянського Союзу - на наш тризуб.

На заміну символіки на монументі слід чекати не раніше наступного року. Для початку необхідно провести технічне обстеження стану металевих конструкцій та самого монументу. Зрозуміти, яким має виглядати тризуб на щиті у руці матері. А ще затвердити план дій щодо демонтажу.

Міністр культури Олександр Ткаченко каже, що переосмислення монументу Батьківщини-Матері - це одна зі складових перезавантаження самого музею історії України у Другій світовій війні. Найближчим часом почнуться дискусії експертів, власне, чим і як наповнювати його

Новий виставковий проєкт саме про трансформацію образу монумента в свідомості українців. Батьківщина-мати стала знаком супротиву і у всіх мемах пов"язаних зі скульптурою йдеться насамперед про незламну боротьбу українців проти РФ.

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