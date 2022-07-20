Батько 2 години читав молитви над загиблим сином: росіяни вбили 13-річного хлопчика і подружжя в Харкові

Окупанти обстріляли з "Ураганів" зупинку громадського транспорту у Харкові, де в цей момент перебували мирні мешканці, зокрема діти.
Сьогодні вранці, 20 липня, російські війська з "Ураганів" обстріляли Харків і вбили 3 людей: 13-річного хлопчика та подружжя - 69-річного чоловіка та 68-річну жінку. Загиблі в момент обстрілу перебували на зупинці громадського транспорту. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, окупанти обстріляли Київський район м. Харкова близько 9:30 ранку. За попередніми даними, росіяни стріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Внаслідок обстрілу загинули мирні харків’яни, які в цей час перебували на зупинці громадського транспорту. Серед них подружжя: 69-річний чоловік та 68-річна жінка.
З травмами госпіталізували 72-річну жінку.
На зупинці також перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра отримала поранення.
Як пише "Суспільне", батько загиблого підлітка протягом двох годин читав молитви над сином. Увесь час поліцейська тримала руку чоловіка, а він тримав руку загиблого хлопця.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. На місце події прибули також прокурори.
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