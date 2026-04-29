Батько чотирьох дітей щотижня ґвалтував 13-річну доньку співмешканки: деталі шокувальної справи

У Чернівцях апеляційний суд поставив крапку у справі про систематичне сексуальне насильство над малолітньою дитиною. 34-річний житель міста, який сам виховує чотирьох дітей, проведе решту життя за ґратами.

Про це пише офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, зловмисник проживав із матір’ю дівчинки від серпня 2021 року. Проте замість родинного затишку дитина опинилася у справжньому пеклі. Протягом трьох місяців — від лютого до травня 2024 року — чоловік ґвалтував дівчинку щотижня. Свої дії він супроводжував залякуваннями, намагаючись зламати волю дитини.

За даними обвинувачення, ґвалтівник цинічно переконував жертву, що її звернення по допомогу будуть марними.

«Правду ніхто не почує», — повторював він малолітній, змушуючи її мовчати.

Одним із найбільш шокувальних епізодів справи став день 13-річчя дівчинки. Поки родина готувалася до свята, засуджений намагався зґвалтувати іменинницю. Лише активний опір дитини та страх перед гостями, які мали от-от прийти, зупинили нападника. Втім, це не припинило його намірів — вже через три дні він знову довів задумане до кінця.

Про злочин стало відомо лише тоді, коли мати дівчинки помітила різкі зміни в емоційному стані доньки. Після відвертої розмови дитина наважилася розповісти про пережите насильство, і жінка негайно звернулася до правоохоронних органів.

У листопаді 2025 року Герцаївський районний суд визнав чоловіка винним, але призначив йому 15 років позбавлення волі. Прокуратура, вважаючи такий вирок занадто м’яким, подала апеляцію.

Водночас сам обвинувачений та його захист також оскаржили рішення, заявляючи про «наклеп» та вимагаючи повного виправдання і закриття кримінального провадження. Чоловік так і не визнав своєї провини.

17 квітня 2026 року Чернівецький апеляційний суд підтримав позицію прокурорів. Суд погодився, що характер, тривалість та цинізм злочинів свідчать про виняткову суспільну небезпеку особи.

«Характер злочинів, їх системність і обставини вчинення, зокрема спроба зґвалтувати дитину у день народження, свідчать про їх виняткову тяжкість. Саме тому прокуратура послідовно відстоювала позицію щодо довічного позбавлення волі, і суд апеляційної інстанції її підтримав», — зазначив заступник генерального прокурора Віктор Логачов.

Вирок набрав законної сили. Засуджений довічно перебуватиме в ізоляції.

Нагадаємо, на Закарпатті 48-річний чоловік зґвалтував 16-річну подругу свого сина.

Також на Кіровоградщині правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 20-річного юнака, якого, за даними слідства та свідченнями активістів, могли роками утримувати у трудовому та сексуальному рабстві на території фермерського господарства.

Інформацію про тривале утримання потерпілого у неволі оприлюднили активісти, які заявили про систематичні знущання та жорстокі умови. Медики зафіксували у юнака численні травми. За даними поліції, їм інкримінують незаконне позбавлення волі та зґвалтування, а слідство у справі триває.

