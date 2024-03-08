Батько два роки приїжджав до міста і виглядав сина з війни: болісне чекання закінчилося (фото)

Тільки тепер батько довідався, що його безвісти зниклий син загинув у боях за Маріуполь.

Упродовж двох років Іван Архитко приїжджав до міста Рогатина на Івано-Франківщині, коли на центральній площі зустрічали загиблих воїнів. Тут він розпитував солдатів, які супроводжували полеглих героїв - може, бачили його сина або щось чули про нього. І тільки тепер батько довідався, що його безвісти зниклий син загинув у боях за Маріуполь.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рогатинської міської територіальної громади.

У п’ятницю, 8 березня, у місті прощалися з головним сержантом, командиром гармати розрахунку самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону Віктором Архитком. Він геройськи загинув 12 квітня 2022 року у Маріуполі Донецької області. Але смерть воїна підтвердили лише 1 березня цього року.

Весь цей час, коли 45-річний Віктор вважався зниклим безвісти, його сивочолий батько не втрачав надії, що син повернеться живим. Однак, сьогодні він прийшов, щоб зустріти похоронний кортеж із його тілом.

Після траурної церемонії в центрі Рогатина, загиблого героя повезли до села Верхня Липиця, де його поховають у суботу, 9 березня.

Що відомо про загиблого героя

Віктор Архитко народився 2 грудня 1976 року в місті Ланівці Тернопільської області.

У 1980 разом з батьками переїхав у Рогатин. Після закінчення загальноосвітньої школи № 2 навчався в Рогатинському аграрному фаховому коледжі, згодом -у Чернівецькому транспортному фаховому коледжі.

У 1994 році пройшов строкову службу в танкових військах.

Нагадаємо, раніше ТСН розповідала про бійця 22-ї бригади "Тихона", який 46 днів перебував у ворожому оточенні. Захисник увесь цей час добував їжу, боєприпаси та ліквідовував окупантів. "Тихон" навіть сам відрізав собі пальця, щоб вижити.

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