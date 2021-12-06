Батько і сини загинули, мати - у лікарні: у Житомирській області сталася моторошна аварія

Авто сім'ї виїхало на зустрічну смугу.
Моторошна аварія сталася у Житомирській області: легковик влетів у вантажівку.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 грудня.
У ДТП загинули батько та двоє синів, яким було 11 та 5 років. Мати, яка була за кермом авітівки, опинилася у лікарні із важкими травмами.
За попередніми даними, легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Шансів вижити у лобовому зіткненні у пасажирів не було. Як повідомили у поліції, вони не були пристебнутими ременями безпеки, а в салоні не було дитячих крісел. Крім того, автівка була на літній гумі.
Як повідомлялося, в Івано-Франківській області між Коломиєю та селом Матеївці сталася смертельна ДТП. 49-річний водій Mazda виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Renault Kangoo, яким кермував 35-річний чоловік. Загинув чоловік, ще четверо людей травмувалися, серед них – двоє дітей.
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