Укрaїнa
2674
2 хв

Батько київського терориста виявився полковником десантного училища у РФ: нові подробиці трагедії

Громадянин РФ Василь Васильченков — полковник у відставці, а останнім місцем його роботи було Рязанське командне училище ВДВ.

Світлана Несчетна
Дмитро Васильченков

Дмитро Васильченков / © ТСН

Батько терориста, який розстріляв людей у Києві, працював у Рязанському командному училищі ВДВ.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram.

«Наші аналітики відшукали ще один факт про Дмитра Васильченкова, який влаштував стрілянину по людях у Києві, внаслідок якої є загиблі та поранені. Його батько, громадянин РФ Василь Васильченков — полковник у відставці, а останнім місцем його роботи було Рязанське командне училище ВДВ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Васильченков-старший там очолював наукову школу, був професором кафедри автомобільної техніки.

Певно цим пояснюється те, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру «ВДВ».

А ще акаунт у Facebook («Бахмут В.Д.В.»), у якому той публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.

Крім того, як встановило «Телебачення Торонто», стрілець заперечував легітимність України, використовував у публікаціях слова «так звана Україна».

У ЦПК зазначили, що поліція, незважаючи на це, спокійно перереєструвала Васильченкову зброю у 2025 році.

«Всі ці факти свідчать, що СБУ та поліція мали б зацікавитись Васильченковим ще задовго до трагедії», — резюмує Центр протидії корупції.

Теракт у Києві - що відомо про стрілка

Нагадаємо, терорист Дмитро Васильченков, який 18 квітня взяв в заручники покупців супермаркету в Голосіївському районі та який вбив сімох і поранив десятьох людей включно з дитиною, декілька років тому здійснив напад в іншому супермакеті столиці.

Мешканка будинку у Голосіївському районі Києва, яка є сусідкою зловмисника, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті, розповіла деталі про нападника.

2674
