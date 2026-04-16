Батько ледь не вбив дитину, а його покарали мізерним штрафом: деталі
Горе-батько не з’явився не судове засідання.
У Волинській області суд оштрафував батька за вчинення домашнього насильства щодо власної доньки всього на тисячу гривень.
Про випадок пише видання «Конкурент Волинь».
За матеріалами справи, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вчинив насильницькі дії щодо дитини, зокрема ображав її та застосував фізичну силу, висловлювався на її адресу нецензурними й образливими словами, душив в області шиї.
Як встановив суд, це правопорушення повторилося протягом року.
Сам обвинувачений на засідання не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 173–2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне вчинення домашнього насильства) та призначив йому штраф у розмірі 1 190 гривень.
У разі несплати штрафу протягом 15 днів сума стягнення подвоїться — до 2 380 гривень.
Крім того, з чоловіка стягнуть судовий збір у розмірі 665,60 грн.
