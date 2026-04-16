Батько ледь не вбив дитину, а його покарали мізерним штрафом: деталі

У Волинській області суд оштрафував батька за вчинення домашнього насильства щодо власної доньки всього на тисячу гривень.

Про випадок пише видання «Конкурент Волинь».

За матеріалами справи, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вчинив насильницькі дії щодо дитини, зокрема ображав її та застосував фізичну силу, висловлювався на її адресу нецензурними й образливими словами, душив в області шиї.

Як встановив суд, це правопорушення повторилося протягом року.

Сам обвинувачений на засідання не з’явився, однак подав заяву з проханням розглянути справу без його участі.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 173–2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне вчинення домашнього насильства) та призначив йому штраф у розмірі 1 190 гривень.

У разі несплати штрафу протягом 15 днів сума стягнення подвоїться — до 2 380 гривень.

Крім того, з чоловіка стягнуть судовий збір у розмірі 665,60 грн.

