Батько майбутньої дитини з Києва: подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті

За вагітною дівчинкою та її майбутньою дитиною доглядатиме мати 11-річної.

У с. Гать Берегівської ТГ Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка. Вона перебуває на 34 тижні вагітності, її стан задовільний.

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Про це повідомляє закарпатське видання "Перший кабельний".

Вагітну дівчинку звати Біана. Мати дівчинки розповіла, що всю відповідальність за виховання немовляти та дочки візьме на себе. Батько майбутньої дитини із Києва, проте про вагітність 11-річної дівчинки нічого не знає. Дівчинка мала б навчатись в 6 класі, проте кинула школу та поїхала до столиці.

"У нас в родині троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати. Наша родина працювала в Київській області на одному із сміттєзвалищ, там дочка познайомилась із хлопцем, який і є батьком дитини. Хто він і як його звати, ми не знаємо. Але має народитися хлопчик Олександр", - розповіла мати вагітної 11-річної дівчинки.

У Берегівській районні лікарні додали, що вагітність у дівчинки минає нормально. Проте в дитини ще не сформувалася належним чином тазово-м’язова система, тож їй робитимуть кесарів розтин.

"Вона до нас поступила із загрозою передчасних пологів. 20 жовтня ми її вже виписали із відділення. Її стан задовільний", - сказав медичний директор КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера" Йосип Бубряк.

У Закарпатській області ще не було вагітності в 11-річному віці. У Нацполіції за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

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