Батько на фронті, а донька "зірка" соцмереж: що відомо про українку, яка дала відсіч італійцю-путіністу

Дар’я Мельниченко / © Facebook/Віталій Глагола

Реклама

У Мережі завірусилася історія Дар’ї Мельниченко, яка розповіла про італійця фаната Путіна, що їхав до України. Як виявилося дівчина є донькою українського захисника, який захищає нашу країну від вторгнення Росії.

Про цей факт повідомив журналіст Віталій Глагола.

«У Дарʼї, яка завірусила італійця Рокко батько зараз на фронті в окопі та без звʼязку і ще не знає, що вона тепер зірка, бо проявила патріотичну позицію», — повідомив журналіст.

Реклама

Як розповіла Дар’я Мельниченко, вона зробила все, аби італієць на ім’я Рокко, який підтримує загарбницьку політику Путіна, не перетнув кордон України.

«Історія почалася з того, що людина дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента, вона підтримує Путіна. Вона назвала нашу націю кретинами. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є кретинами, який в нас президент, які в нас люди. Яка у нас сила інтернету і просто результат на обличчя», — зауважила дівчина.

Також вона розповіла, що відбувалося на кордонні. Спочатку Дар’ю та італійця прикордонники опитали окремо. А потім з ними проводили бесіду разом.

«Я йому перекладала. Задавала йому питання стосовно його позиції, стосовно його відношення до України та українців. Він почав казати, що це не правда, що це все наклеп. І що йому без різниці чи Зеленський чи Путін. Але він має більшу симпатію до Росії та до Путіна», — зазначила дівчина.

Реклама

Що відомо про ситуацію з італійцем Рокко на кордоні?

Нагадаємо, Мережу сколихнула історія, яка розгорнулася в рейсовому автобусі сполученням Італія — Україна. Громадянин Італії, вдягнений у подаровану українською коханою вишиванку, публічно вихваляв воєнного злочинця Путіна та ображав Україну.

Проте він не врахував одного: поруч їхала українка, яка вирішила не залишати це безкарним.

Згодом журналіст повідомив, що Рокко оформили картку відмови у в’їзді та заборону на перебування в Україні на кілька років.

Через цю ситуацію у Мережі українці створили чимало мемів про італійця.

Реклама

Поїздка 53-річного громадянина Італії на ім’я Рокко, який за інформацією з соцмереж прямував до Росії транзитом через Україну, завершилася для нього неочікуваною висадкою без можливості зворотного проїзду.

Компанія AL-TRANS, що здійснює регулярні пасажирські перевезення, офіційно заявила про відмову надалі обслуговувати іноземця через його відкриту підтримку російського диктатора.