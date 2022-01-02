"Батько наш Бандера": стало відомо, скільки українців узяло участь у вшануванні провідника ОУН

"Батько наш Бандера": стало відомо, скільки українців узяло участь у вшануванні провідника ОУН

Всього у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах, які були присвячені дню народженню Бандери.

Заходи в Україні з нагоди відзначення 113-річниці дня народження Степана Бандери пройшли без порушень. Участь у них взяли близько 3,5 тисяч громадян.

Про це інформує управління комунікації Національної поліції України.

Всього у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах. Публічний порядок та безпеку людей забезпечували поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України.

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Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та забезпечувати публічний порядок під час святкових заходів.

Зауважимо, що день народження був би неповним без цього суперхіта, присвяченого провіднику нації. Його співали на всіх акціях. "Батько наш Бандера" - пісня року 2021, а нині вона з'явилася ще й у роковому аранжуванні. Презентував осучаснену версію цієї композиції гурт "Ромакс бенд". Попередня версія стала вірусною. Її виконували прикарпатські священники під час посиденьок за столом – і в соцмережах приспів використовували насамперед як інструмент грайливого знущання з російських окупантів. І хоча оспівані в пісні події відбуваються близько 80 років тому, цей роковий кліп проілюстрували кадрами сучасної боротьби за цілісність, свободу і незалежність. Зокрема - і нетерпимістю до залишків комуністичної спадщини.

Нагадаємо:

Увечері 1 січня в Києві стартував смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, лідера ОУН Степана Бандери .

. День народження Степана Бандери відзначили і в інших українських містах.

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