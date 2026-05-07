ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Батько прийшов додому і виявив тіло 13-річної доньки: за справу взялася поліція

Тіло дівчинки направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Поліція з'ясовую причини та обставини трагедії

Поліція з'ясовую причини та обставини трагедії / © Національна поліція України

У Полтавській області поліція розслідує загадкову смерть 13-річної дівчини. Її тіло виявив батько, коли прийшов додому.

Про це повідомили у поліції.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини та причини трагедії зʼясовують слідчі.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть батьків шестимісячного хлопчика, яких підозрюють у неналежному догляді за дитиною. У неї діагностували чимало захворювань.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie