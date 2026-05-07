Батько прийшов додому і виявив тіло 13-річної доньки: за справу взялася поліція

Поліція з'ясовую причини та обставини трагедії

У Полтавській області поліція розслідує загадкову смерть 13-річної дівчини. Її тіло виявив батько, коли прийшов додому.

Про це повідомили у поліції.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти-криміналісти та судово-медичний експерт. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини та причини трагедії зʼясовують слідчі.

