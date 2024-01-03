Батько шістьох дітей загинув за 2 дні до звільнення зі служби: історія бійця і його родини

За два дні до звільнення зі служби багатодітний батько з Волині підірвався на міні.

Житель Волині Євген Головчак у перші дні повномасштабного вторгнення не відмовився від повістки, а пішов на фронт, незважаючи на те, що у нього шестеро неповнолітніх дітей. Загинув чоловік за два дні до того, як його мали відпустити додому.

Історію загиблого героя і його родини розповідає "УП. Життя".

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, староста села чомусь принесла повістку Євгену додому.

"У нас в селі носили повістки з хати в хату. Староста села принесла і моєму чоловіку. Я тоді стала плакати, у нього ж шестеро малих дітей! Тоді староста пішла з нашого двору разом з тією повісткою.

Чоловік почав мене втішати, мовляв, якщо він не піде, то окупанти прийдуть сюди і всіх вб’ють. Тоді сів у авто, наздогнав жінку і вихопив з її рук той клятий папірчик. Мене чоловік заспокоїв, що його направлять десь близько служити. А вийшло навпаки, його направили у саме пекло", – розповідає дружина героя 34-річна Любов.

Євген Головчак / Фото: Українська правда

Таємно від чоловіка, вона робила усе можливе, аби повернути Євгена додому.

"Я подала в суд, але програла. А коли набув чинності закон щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану, я подзвонила до начальства свого чоловіка і скинула всі документи, що він багатодітний. Мені відповіли, що в понеділок документи підпишуть і чоловік буде вдома, – розповідає жінка.

Але до звільнення Євген не дожив. За два дні до того, в суботу, він підірвався на міні. Усього на війні боєць пробув сім місяців.

Без батька залишилися: найстарший син Віталій –16 років), Катерина – 14, Артем – 13, Стас – 11, Аліна – 8, і найменшій Світлані в березні виповниться 3.

Діти загиблого героя / Фото: Українська правда

8 лютого 2024 року буде рік і чотири місяці, як загинув Євген Головчак. Зараз за господаря у родині – найстарший син Віталій. У своїй кімнаті юнак почепив прапор, яким була накрита домовина тата.

Минулого року ми писали, що шестеро діток загиблого воїна з Волині Євгена Головчака наколядували трішки більше двох тисяч гривень і всі кошти передали на Збройні сили України.

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