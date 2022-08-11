Батько трьох дітей: на Вінниччині чоловік придбав фальшиве свідоцтво, аби виїхати за кордон

У Вінницькій області чоловік придбав фальшиву довідку про батьківство, щоб виїхати за кордон.
За допомогою підробленого документа за кордон намагався виїхати 32-річний чоловік, який підлягає мобілізації. Він видавав себе за батька трьох дітей, яким менше 18 років.
Про це повідомляють у Могилів-Подільському прикордонному загоні.
У пункті пропуску "Могилів-Подільський" ухилянт намагався перетнути кордон. Втім, один з прикордонників помітив, що одне свідоцтво про народження дитини містить ознаки підробки.
Згодом чоловік зізнався, що насправді виховує двох неповнолітніх дітей. Третя дитина у нього не народжувалась. Виявилося, що зловмисник довідку про народження замовив через Інтернет. Обійшлася вона йому 1500 доларів.
Зазначається, що у діях чоловіка вбачають ознаки правопорушення за статтею "підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".
Як повідомлялося, в Україні кілька місяців триває дискусія, наскільки правомірним є вручення повісток у громадських місцях: на АЗС, зупинках громадського транспорту, в магазинах, на ринках, просто на вулиці. Проте, під час нового етапу загальної мобілізації процедура вручення повісток має всі шанси змінитись.
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