Батько трьох дітей отримав повістку і від 2022 року ховався від мобілізації: як це закінчилось

У Кіровоградській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку і від грудня 2022 року ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

За даними суду, у грудні 2022 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте до 2024 року ховався від ТЦК і СП. За цей час у нього народилась третя дитина.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "13 грудня 2022 року подав представникам ТЦК письмову заяву про відмову бути призваним до ЗСУ у зв`язку з тим, що його цивільна дружина була вагітна і на їх утриманні знаходилось ще двоє малолітніх дітей. З дня написання заяви багато переосмислив і якби зараз йому знову вручити повістку пішов би служити до ЗСУ".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині хотіли мобілізувати чоловіка із діагнозом "розумова відсталість".

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