Батько вбив трирічного сина: на Полтавщині по гарячих слідах затримали чоловіка
У Полтавській області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трирічного сина. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
У Полтавській області поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства свого трирічного сина. 30-річного жителя одного з сіл Полтавського району підозрюють в умисному вбивстві своєї дитини. Вбивство трапилося сьогодні, 21 квітня.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.
У Полтавській області батько вбив трирічного сина: його затримали
Про затримання підозрюваного повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов. На місці вбивства зараз працюють слідчо-оперативна група, криміналісти поліції та працівники прокуратури.
Фахівці встановлюють всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.
У Полтавській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом вбивства трьохрічного хлопчика.
«Злочин скоєно вранці 21 квітня в одному із сіл Полтавського району. За фактом умисного вбивства малолітньої дитини розпочато досудове розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», — повідомили у прокуратурі.
Протягом останніх двох тижнів в Україні сталося чимало стрілянин та терактів. Серед них:
Теракт у Броварах — вибух стався 13 квітня ввечері. Внаслідок підриву постраждав 36-річний чоловік. Серед підозрюваних у вчиненні теракту — неповнолітній підліток-наркозалежний.
Теракт у Києві — 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину та взяв заручників у супермаркеті. Він застрелив сімох людей.
Чоловік кинув гранату у поліціянтів у Дніпропетровській області.
У Кривому Розі сталася стрілянина в маршрутці. Підліток поранив дівчину з пневматичного пістолета.
На Чернігівщині чоловік погрожував підірвати гранату в магазині. Інцидент стався в одному з магазинів міста Новгород-Сіверський. Його затримали на місці.
Біля Рівного трапився вибух на підприємстві. Унаслідок вибуху є травмовані.