Батько вбив трирічного сина: на Полтавщині по гарячих слідах затримали чоловіка

На Полтавщині батько вбив трирічного малюка / © Національна поліція України

У Полтавській області поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства свого трирічного сина. 30-річного жителя одного з сіл Полтавського району підозрюють в умисному вбивстві своєї дитини. Вбивство трапилося сьогодні, 21 квітня.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

Про затримання підозрюваного повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов. На місці вбивства зараз працюють слідчо-оперативна група, криміналісти поліції та працівники прокуратури.

Фахівці встановлюють всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.

У Полтавській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом вбивства трьохрічного хлопчика.

«Злочин скоєно вранці 21 квітня в одному із сіл Полтавського району. За фактом умисного вбивства малолітньої дитини розпочато досудове розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», — повідомили у прокуратурі.

Протягом останніх двох тижнів в Україні сталося чимало стрілянин та терактів. Серед них: