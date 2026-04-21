ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
2 хв

Батько вбив трирічного сина: на Полтавщині по гарячих слідах затримали чоловіка

У Полтавській області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трирічного сина. Обставини трагедії встановлюють слідчі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
На Полтавщині батько вбив трирічного малюка

На Полтавщині батько вбив трирічного малюка / © Національна поліція України

У Полтавській області поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства свого трирічного сина. 30-річного жителя одного з сіл Полтавського району підозрюють в умисному вбивстві своєї дитини. Вбивство трапилося сьогодні, 21 квітня.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

У Полтавській області батько вбив трирічного сина: його затримали

Про затримання підозрюваного повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов. На місці вбивства зараз працюють слідчо-оперативна група, криміналісти поліції та працівники прокуратури.

Фахівці встановлюють всі обставини трагедії та проводять першочергові слідчі дії.

У Полтавській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом вбивства трьохрічного хлопчика.

«Злочин скоєно вранці 21 квітня в одному із сіл Полтавського району. За фактом умисного вбивства малолітньої дитини розпочато досудове розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», — повідомили у прокуратурі.

Протягом останніх двох тижнів в Україні сталося чимало стрілянин та терактів. Серед них:

  • Теракт у Броварах — вибух стався 13 квітня ввечері. Внаслідок підриву постраждав 36-річний чоловік. Серед підозрюваних у вчиненні теракту — неповнолітній підліток-наркозалежний.

  • Теракт у Києві — 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину та взяв заручників у супермаркеті. Він застрелив сімох людей.

  • Чоловік кинув гранату у поліціянтів у Дніпропетровській області.

  • У Кривому Розі сталася стрілянина в маршрутці. Підліток поранив дівчину з пневматичного пістолета.

  • На Чернігівщині чоловік погрожував підірвати гранату в магазині. Інцидент стався в одному з магазинів міста Новгород-Сіверський. Його затримали на місці.

  • Біля Рівного трапився вибух на підприємстві. Унаслідок вибуху є травмовані.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie