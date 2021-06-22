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Батько випадково зірвав бліду поганку: у Дніпрі через отруєння помер 9-річний хлопчик

Батько випадково зірвав бліду поганку: у Дніпрі через отруєння помер 9-річний хлопчик

Pexels

17 червня дитину госпіталізували, проте 21 червня хлопчик помер.

У Дніпрі в обласній дитячій лікарні через отруєння грибами 21 червня помер 9-річний хлопчик. Він міг отруїтись блідою поганкою, яку випадково зібрав його батько. 

Про це розповів головний лікар Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олексій Власов, пише "Наше місто". 

За словами медика, хлопчика в обласну дитячу лікарню доставили із Новомосковської районної лікарні 17 червня. Він був у важкому стані через отруєння грибами. 

"Нам розказали, що гриби збирав батько дитини. Ймовірно серед них була і бліда поганка, бо отруєння було дуже серйозне. Дитина була у тяжкому стані", - сказав Олексій Власов. 

За словами лікаря, попри зусилля хлопчика не вдалось врятувати. 

Нагадаємо, схожа трагедія сталась на Чернігівщині. Там матір нагодувала грибною юшкою чотирьох дітей.  27 квітня двох дітей – 7-місячного Віктора і 5-річну Аліну – доправили непритомними до лікарні.

Вранці 30 квітня в реанімації обласної дитячої лікарні Аліна померла, у дівчинки відмовили внутрішні органи. 2 травня помер 7-місячний хлопчик. 

Лікарі вкотре попереджають, що гриби - не їжа для дітей. "Гриби дуже важкі на шлунок, це по-перше, по-друге, багато ж грибів дійсно умовно їстівних і їх треба добре знати, щоб правильно збирати, обробляти і правильно готувати", - каже завідувачка відділення анестезіології і інтенсивної терапії Чернігівської обласні лікарні Ольга Балан. 

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