Батько виявив тіло під будинком: подробиці загибелі хлопця в Ужгороді

В Ужгороді загинув 17-річний хлопець. Що саме стало причиною - наразі невідомо. Його батько розповів деякі подробиці.

Анастасія Павленко
Поліція розбирається у справі

Поліція розбирається у справі / © Національна поліція України

В Ужгороді помер 17-річний хлопець, який випав з вікна під’їзду. Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини трагедії.

Про деталі випадку повідомили у поліції регіону.

Подія сталася на вулиці Марії Заньковецької в Ужгороді. На місце негайно виїхали співробітники Ужгородського районного управління поліції.

«Правоохоронці встановили, що 17-річний хлопець випав з вікна під’їзду, розташованого на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку. Від отриманих травм, попри зусилля медиків, підліток помер», — йдеться у повідомленні відомства.

Батько загиблого хлопця повідомив, що того вечора під час телефонної розмови син сказав йому, що невдовзі повернеться додому. Згодом чоловік вийшов із квартири, де помітив відчинене вікно у під’їзді, а під будинком — тіло сина.

За фактом загибелі неповнолітнього слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Раніше про цей випадок повідомив журналіст, однак не надав подробиць. Віталій Глагола писав, що загинув хлопець.

