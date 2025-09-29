Бив, морив голодом та принижував: батько-вихователь катував своїх дітей

Насильство / © Прокуратура Черкаської області

На Івано-Франківщині батько-вихователь упродовж 2022–2025 років систематично застосовував до своїх підопічних психологічний тиск та фізичне насильство. Постраждали семеро дітей: п’ятеро малолітніх та двоє неповнолітніх.

Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу. Чоловікові інкримінують катування малолітніх та неповнолітніх дітей-вихованців (ч. 1 ст. 127 КК України).

Слідство встановило, що батько-вихователь поєднував погрози, приниження та залякування із фізичними тортурами. Він використовував пасок, шланг, лозину та шнур від зарядного пристрою для нанесення ударів по прикритих одягом частинах тіла.

Також застосовував різноманітні виснажливі «покарання», як-от тривалі стрибки, присідання з пляшками води на витягнутих руках та довготривале стояння в кутку під наглядом інших дітей. Невиконання його вимог призводило до нових тортур.

Окрім цього, чоловік обмежував дітей у доступі до їжі та змушував до важкої праці. У результаті його дій діти зазнали сильних фізичних та моральних страждань. За вчинене катування обвинуваченому загрожує покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в області.

