Батько запроторив доньку до психлікарні, щоб не мобілізували: гучний скандал на Тернопільщині

Дівчина на відео розповіла, що її уже 15 разів проти волі запроторювали до психлікарні.

На Тернопільщині батьки нібито запроторили власну доньку до психлікарні і оформили документи про визнння її недієздатною. Далі батько оформив над нею опікунство, зокрема для того, щоб уникнути мобілізації.

Про це стало відомо поліцейським після моніторингу соцмереж. Так, на сторінці місцевого громадського активіста Романа Довбенка було опубліковане відеозвернення місцевої мешканки.

Дівчина розповіла, що її уже 15 разів проти волі запроторювали до психлікарні. За її словами, батько незаконним способом оформив над нею опікунство через визнання її судом недієздатною. У такий спосіб він нібито хотів уникнути мобілізації. Вона також повідомила, що батько знущався над нею та змушував проходити лікування у психоневрологічному закладі.

Кріи того, батьки змушують дівчину сидіти вдома селі і поратися по господарству, не випускаючи за межі садиби.

"Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Правоохоронці встановлюють обставини події. За підсумками перевірки буде прийнято рішення та правова кваліфікація", – зазначили у поліції.

Позиція батьків поки невідома.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі чоловік отримав повістку і від 2022 року ховався від мобілізації.

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