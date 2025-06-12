Батько заступника генпрокурора розповів, скільки грошей вивіз за кордон: деталі історії

Заступник генпрокурора Ігор Мустеца / © Офіс Генерального прокурора

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Батько заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци — Василь Мустеца — вивіз за кордон у березні 2022 року 110 тис. дол. та 110 тис. євро, а не 1 млн 100 тис. дол. і 100 тис. євро, як раніше повідомляло hromadske з посиланням на рішення суду.

Про це повідомило hromadske із посиланням на отриману заяву від адвоката Василя Мустеци — Іона Шалара.

Напередодні це видання повідомило, що на початку повномасштабного вторгнення батько заступника генпрокурора вивіз з України до Румунії 1 млн 100 тис. дол. і 100 тис. євро. Представник Василя Мустеци стверджує, що той вивіз до Румунії іншу суму і це були «власні заощаджені кошти».

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Як пояснив Шалар, в описовій частині судового рішення була допущена помилка: там було вказано «1 млн 110 тисяч доларів та 100 тисяч євро» (32,2 млн грн за курсом на 26 березня 2022 року) замість «110 тисяч доларів та 100 тисяч євро» (6,4 млн грн). Видання звернулося із запитом до суду.

Адвокат Мустеци також розповів, що той займається підприємницькою діяльністю ще від 2007 року, а не від 2017 року, коли відкрив ФОП.

«Всі його доходи щорічно відображалися в податковій звітності та давали йому вичерпну можливість накопичити суми коштів, які були використані для придбання майна та подальшого заощадження без залучення будь-якої сторонньої допомоги», — розповів юрист.

Він також вказав, що Мустеца був і є засновником низки суб’єктів господарювання, які зокрема, але не виключно займалися діяльністю у сфері будівництва.

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«Мій клієнт — відомий у регіоні підприємець, у минулому, до виходу на пенсію, керівник низки великих підприємств із загальною чисельністю працівників від 3000 осіб. Його життєвий шлях дозволяє йому обґрунтовано володіти тим майном, щодо якого виникла увага в представників вашої редакції», — йдеться у зверненні адвоката.

hromadske зауважило, що за його інформацією, від 2010 року Мустеца разом із Давидом Кауфманом був співвласником приватного підприємства «Нетанья». Наступного року компанія принесла 10-15 тис. грн прибутку, а далі — нулі. Інші попередні бізнеси Мустеци або завдавали збитків, або доходи від них були мінімальними.

2021 року Мустеца як ФОП задекларував 1 млн 50 тис. грн доходів. 2024 року став співзасновником будівельної компанії «В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ». За рік вона зазнала майже 100 тис. грн збитків.

Зазначається, що водночас у зверненні адвоката не було жодних пояснень щодо походження доходів, на які придбане все інше майно рідних Ігоря Мустеци. Зокрема, йдеться про квартиру в житловому комплексі «Французький квартал-2» в Києві площею 118 кв. м, яку сестрі заступника генпрокурора Наталії Антонюк подарував сусід батьків Мустеци Давид Вайнштейн. На сьогодні такі квартири без ремонту на ринку нерухомості коштують 320 тис. дол, з ремонтом — від 445 тис. дол.

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Розслідування про статки родини Ігоря Мустеци

Журналісти hromadske провели розслідування і виявили, що під час повномасштабної війни родичі Ігоря Мустеци різко покращили своє матеріальне становище — купували елітну нерухомість, дорогі авто, а батько вивозив начебто мільйони готівкою через кордон.

Ігор Мустеца, попри 20+ років служби, не має власного житла чи авто, але орендує квартиру в елітному ЖК за понад 75 тис. грн/міс. Його дружина їздить на Volkswagen Touareg 2021 року випуску, купленому у кредит, та займається бізнесом із продажу риби, який за останній рік став вкрай прибутковим. Батько Василь Мустеца 2022 року вивіз до Румунії незадекларовані 1,1 млн дол. і 100 тис. євро (сума, яку спростовує адвокат) — отримав символічний штраф у 1700 грн.

З того ж періоду батько Мустеци купує: Mercedes-Benz GLE 400D, будинок, дві земельні ділянки і два таунхауси.

Родина веде бізнес у Чернівцях, офіційно торгуючи рибою та працюючи як ФОПи, але обсяги майна перевищують задекларовані прибутки.

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2022 року сестра Ігоря Мустеци, Наталія Антонюк, отримала квартиру за 8 млн грн у центрі Києва в подарунок від пенсіонера-сусіда Давида Вайнштейна, який купив її раніше в компанії, пов’язаній з оточенням ОПЗЖ. Цей пенсіонер не веде бізнес, але володіє ще однією квартирою в тому самому ЖК, що й мати заступника генпрокурора.

До слова, раніше «Центр протидії корупції» інформував, що заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко, яку спіймали на хабарі, добровільно мобілізувалась до Сил оборони України. Максименко отримала статус військовослужбовиці.