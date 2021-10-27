Батько займається м'ясом, мати — цінними паперами: що відомо про батьків 16-річного винуватця ДТП у Харкові

Зараз хлопець перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до восьми років в'язниці.
Батьки 16-річного винуватця ДТП у Харкові бізнесмени. Його тато займається оптовою торгівлею м'яса, а мати засновниця брокерської фірми.
Про це пише видання NewsRoom.
Так, батько 16-річного парубка займається оптовою торгівлею м'яса та м'ясних продуктів. А його мати була засновницею фірми "Фінансова ініціатива", що надає брокерські послуги та проводить операції з цінними паперами. За даними поліції, обидва батьки живуть у Харкові. А за словами батька хлопця, він із дружиною перебуває у розлученні.
Сам підліток навчається в одному з харківських коледжів. До цього отримував освіту у приватній гімназії “Очаг”.
"Микола був до нас зарахований до п'ятого класу. Він навчався на дистанційній формі навчання, роботи він здавав на середньому та достатньому рівні, були і "10". Два роки тому, одразу після дев'ятого класу, батьки забрали документи", — повідомила директор гімназії. Лариса Середа.
Зазначимо, що ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської забрало життя 58-річного чоловіка. Ще троє людей — друзі 16-річного підлітка — потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.
Винуватець аварії перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до восьми років в'язниці.