Батько займається м'ясом, мати — цінними паперами: що відомо про батьків 16-річного винуватця ДТП у Харкові

Батько займається м'ясом, мати — цінними паперами: що відомо про батьків 16-річного винуватця ДТП у Харкові

Зараз хлопець перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Батьки 16-річного винуватця ДТП у Харкові бізнесмени. Його тато займається оптовою торгівлею м'яса, а мати засновниця брокерської фірми.

Про це пише видання NewsRoom.

Так, батько 16-річного парубка займається оптовою торгівлею м'яса та м'ясних продуктів. А його мати була засновницею фірми "Фінансова ініціатива", що надає брокерські послуги та проводить операції з цінними паперами. За даними поліції, обидва батьки живуть у Харкові. А за словами батька хлопця, він із дружиною перебуває у розлученні.

Сам підліток навчається в одному з харківських коледжів. До цього отримував освіту у приватній гімназії “Очаг”.

"Микола був до нас зарахований до п'ятого класу. Він навчався на дистанційній формі навчання, роботи він здавав на середньому та достатньому рівні, були і "10". Два роки тому, одразу після дев'ятого класу, батьки забрали документи", — повідомила директор гімназії. Лариса Середа.

Зазначимо, що ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської забрало життя 58-річного чоловіка. Ще троє людей — друзі 16-річного підлітка — потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Винуватець аварії перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

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