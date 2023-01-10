Батько зіркового Назара, який радив “не психувати”, і собі дав поради українцям із передової

Батько чотирирічного Назара, який підірвав Мережу своєю фірмовою фразою: "Не психуй" та став популярним на всю країну, передав привіт із фронту, йдеться в ТСН.

Запевнив, що робить з побратимами усе для перемоги та спокою українців, а заспокоювання сина додають упевненості та сили на передовій.

ТСН уже неодноразово зустрічалася з юним “тіктокером”. Відео, де він розсипав борошно та заспокоював маму, швидко розлетілося Мережею та набрало понад шістнадцять мільйонів переглядів, тисячі репостів та коментарів.

Тато Назара пішов воювати одразу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Він боєць волинської бригади імені князя Володимира Великого, на сторінці якої і розмістили звернення військового. Уже пів року Олег не бачив своєї родини. Обіцяє, зробить на фронті усе для того, аби тут, у тилу, не нервувалися. “Я думаю, всі вже знають мого синочка: “Помиємо, не плач, все буде добре”. Все буде Україна. Буде мир. Виженемо ворога з нашої України, все буде добре, головне не психувати”, - каже військовослужбовець Олег.

НЕ ПСИХУЙ! ПОМИЄМО! Малий Назар "заспокоює" маму, і його слова стали мемом, набравши мільйонні перегляди в соціальних мережах! Тато Назара, Олег, воїн нашої Князівської 14 бригади, для якого дружина і знімала відео з сином, заспокоює всю Україну. І його слова, підкріплені бойовим досвідом, стануть пророчими! Родинна "психотерапія" від Назара з Олегом - найкраще для тих, хто втратив позитив. А наша Князівська 14 омбр підкріпить "терапію" діями на фронті! Не плакайте! Все буде - Україна! #14омбр_Князівська_бригада #народжена_та_загартована_в_боях #не_психуй_ Опубліковано 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого Неділя, 8 січня 2023 р.

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