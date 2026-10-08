Сергій Лєвічєв / © Суспільне

Реклама

Внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках на Чернігівщині у числі 22 жертв загинули 18-річний Сергій Лєвічєв та його однорічний син Олексій, які переїхали сюди з прифронтового Ізюма. Дружина Сергія зазнала важких поранень і наразі перебуває в критичному стані.

Про це повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін у коментарі «Суспільне Харків» і у своєму Facebook.

Реклама

Сергій Лєвічєв разом з дружиною та однорічним сином Олексієм переїхали до Прилук Чернігівської області менш, як місяць тому після того, як Росія зруйнувала їхнє житло в Ізюмі на Харківщині.

Реклама

«Їхній будинок постраждав десь трохи більше місяця тому. Він був просто поряд з епіцентром вибуху. Я був там особисто, бачив, ми разом були з начальником служби у справах дітей. Дійсно, умов там проживання не було. Ми наполягали на тому, щоб вони виїхали, тому що дитинка дуже мала. Вони погодились», — розповів Мацокін.

За його словами, волонтери вивезли молоду сім’ю до Прилук.

Чиновник розповів, що Сергій був повний сиротою. Навчався в професійному ліцеї в Ізюмі.

«Так вийшло, що знаю слова класного керівника. Він і директор ліцею сказали, що від нього були хороші враження. Дитина-сирота, але він працював, дитинка така була у них чистенька, нормальна. Хлопець намагався нормально жити, відповідальний. Усі говорять, що він не супер вчився, але хороший хлопець був», — говорить Мацокін.

Реклама

Маленький Олексій народився в молодій родині у березні 2025 року. Його мати також з Ізюма. Дівчина нині перебуває у тяжкому стані після удару.

Кривавий удар РФ по Прилуках: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, Прилуки на Чернігівщині опинилися під російським ударом. На місто летіли крилаті ракети.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки.

Станом на 8 жовтня відомо про 22 загиблих. Серед них — п’ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення, зокрема семеро дітей.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів