Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть оформити відстрочку в Резерв+: деталі

Міністерство оборони України повідомило про нову можливість для батьків дітей з інвалідністю: тепер вони можуть отримати відстрочку в системі Резерв+ без зайвої бюрократії.

Про це повідомили у Міноборони.

Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах і надсилає результат прямо на смартфон користувача. Це дозволяє оформити відстрочку швидко, прозоро і без необхідності збирати довідки чи стояти в чергах.

Хто може подати запит:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Якщо обидва батьки є військовозобов’язаними, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку. Важливо, щоб інформація про встановлену інвалідність була чинною та внесеною до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, ДРАЦС та Пенсійного фонду України.

Як подати запит через Резерв+

Оновіть застосунок до останньої версії в AppStore або Google Play (рекомендується увімкнути автоматичне оновлення). Авторизуйтесь у застосунку. На головному екрані натисніть три крапки → оберіть «Подати запит на відстрочку» → виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і очікуйте сповіщення з результатом.

Що робити у разі відмови

Система може відмовити через відсутність або неповноту даних у державних реєстрах про дитину чи її інвалідність.

Оновити інформацію можна:

онлайн у Електронному кабінеті особи з інвалідністю;

у закладах ЦНАП, органах соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійному фонді України.

Якщо повідомлення пропонує звернутися до ОСЗН або ЦНАП, найшвидше оновлення даних відбувається через ОСЗН, оскільки їхні фахівці одразу вносять зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може займати більше часу, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, слід повторити запит пізніше. Також варто перевіряти, щоб записи про інвалідність були чинними — у разі закінчення строку дії документа послуга буде тимчасово недоступна.

Документи для оновлення даних

При зверненні до ЦНАП або ОСЗН необхідно мати:

свідоцтво про народження або ID-картку дитини;

РНОКПП дитини (якщо є);

пенсійне посвідчення (якщо є);

медичний висновок про інвалідність (форма № 080/о) для неповнолітніх або довідку МСЕК (форма № 157-1/о) для повнолітніх;

РНОКПП одного з батьків;

витяг про зареєстроване місце проживання.

Для користувачів Електронного кабінету достатньо скан-копій цих документів.

Якщо система не знаходить дитину, фахівець ЦНАП або ОСЗН перевіряє дані разом із заявником — інколи проблема виникає через помилки у серії та номері свідоцтва, номері медичного висновку або даті огляду.

