Батьки і школа — одна команда: досвід КМДШ, який допомагає дітям зростати щасливими

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Про співпрацю між батьками та педагогами, способи налагодити комунікацію для успіху й щастя дитини розповів засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко в ефірі програми «Сніданок з 1+1». Детальні поради та досвід КМДШ – у цьому матеріалі від експерта директорки KMDШ Осокорки Олени Кузовенкової.

Чому батьки і вчителі мають «співпрацювати»?

Батьки не бачать, що відбувається з дитиною в класі. А школа не в курсі, як справи вдома. Це дві реальності, які не перетинаються для дорослих, але дитина живе в обох з них. Тож педагогам і сім’ям вкрай важливо об’єднати зусилля, щоб створити найкращі умови для дітей. Так батьки знатимуть, чи все гаразд в школі і будуть переконані, що поруч з дитиною – дорослий, якому можна довіряти. А вчителі будуть проінформовані про домашні «ситуації», які можуть вплинути на навчання й поведінку в класі. Така співпраця дозволяє створити коло підтримки навколо дитини, сформувати єдині вимоги до дисципліни й навчання, щоб не викликати в учня відчуття дисонансу й стрес.

І батьки, і вчителі – важливі дорослі для дитини. Тож важливо, аби вона бачила їхню взаємну повагу та взаємодію. А ще – знала, що кожному з них можна довіряти.

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Обирайте не просто школу, а ціннісних людей у ній

Чи будуть комунікації з вчителями конструктивними, чи відбудеться щира та прозора співпраця? Часто це зрозуміло одразу, при виборі закладу. Обираючи школу, ми говоримо не лише про комфортний фізичний простір та академічну програму, а й про людей. Зазвичай школи підбирають педагогічний склад відповідно до свого бачення. Якщо вам «по дорозі», це вже важливе підґрунтя для створення ефективних відносин.

В основі всіх взаємодій у мережі КМДШ лежать довіра та взаємна повага. Це стосується комунікацій на різних рівнях: між вчителями, дітьми, менеджментом, батьками. Це наші цінності, які задають рамку щирості та відкритості до взаємодії задля майбутнього дітей.

Складові ефективної співпраці між батьками і вчителями

Щоб батьки і вчителі діяли, як одна команда, недостатньо зустрітись раз на семестр на батьківських зборах. В закладах мережі КМДШ нашому партнерству сприяють одразу кілька компонентів:

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Ефективні канали комунікації;

Спілкування в неформальній атмосфері;

Просвітницька допомога.

Алгоритм взаємодії з вчителем: рецепт від КМДШ

Незаплановані або конфліктні ситуації трапляються – таке вже життя. Їх неможливо уникнути, але можливо виважено і ефективно вирішити, щоб всі сторони вийшли з ситуації з новим усвідомленням та ціннісними висновками. Для цього вкрай важливо, щоб батьки розуміли – вчителі тут партнери, а не опоненти. На батьківських кавах чи при особистому спілкуванні ми розповідаємо, яких переконань краще дотримуватись, щоб комунікація з вчителем була дієвою та комфортною – без упереджень та зайвих емоцій. Ось кілька таких внутрішніх тверджень батьків, які ми завжди зміцнюємо своїми діями:

«Представники школи бажають дітям найкращого»;

«Поки не поспілкуюся напряму з учителем/учителькою, не буду знати напевне, що сталося»;

«Учитель/учителька не можуть знати всього й бути всюди, тому, можливо, їм потрібен буде час і простір для з’ясування обставин»;

«Навіть представник школи – людина, тож може помилятися»;

«Якщо у повідомленнях виникає невизначеність – краще зустрітися, бо ніщо не замінить живого спілкування»;

«Моя дитина і інші діти розвиваються, граються, помиляються. Я усвідомлюю, що кожен може помилитися. Це природно, поки помилки – виключення з правил. Це потребує термінових рішень, коли виключення стають правилами»;

«Що б не трапилось, я спілкуюся безпосередньо з дорослою людиною, а не з іншими дітьми»;

«Я звертаюся безпосередньо до людини, яка відповідає за напрямок мого питання. Спочатку педагог класу, потім психолог школи чи заступник директора, потім – директор».

Запити можуть бути не тільки у батьків до школи, але й у школи до батьків. Що робити в такому випадку: ставати на захист дитини, звинувачувати її, проявити байдужість?

Насправді найефективнішим механізмом є взаємодія. Якщо педагоги і батьки – партнери, то куди легше допомогти дитині. Діти фантазують. Іноді говорять не всю правду для того, щоб захистити себе чи друзів від наслідків. Іноді важко зізнатися у власних помилках. Тому представники школи, рівно як і батьки, знають лише частину інформації. При зустрічах часто «пазли сходяться» і стає видно усю картину.

Ще до повномасштабного вторгнення наша школа мала цікавий кейс. Серед учнів одного класу була питома частина проактивних непосидючих дітей. І коли учні цього класу увійшли в яскравий пубертат (5-7 клас), з ними стало важко як батькам, так і педагогам. Тоді на спільній зустрічі дорослих винайшли цікаве рішення: організували командотворення для цих учнів. Тож незабаром весь клас із частиною батьків та у супроводі вчителів відправився на сплав річкою. Подорож тривала декілька днів. Учні здружилися і стишилися після спільної поїздки.

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Таке рішення неможливо реалізувати без взаємодії і довіри. Але саме це може стати вирішальним на точках зростання дітей.

Педагогічне просвітництво для батьків

Нас вчать бути вчителями, інженерами, художниками та спортсменами. Але ніхто не вчить бути батьками. І родини школярів часто стикаються з тим, що не знають, як подолати підліткові емоційні гойдалки, зарадити в першому конфлікті з однолітками чи при втраті мотивації до навчання.

Всі ми колись вперше стаємо батьками, вперше проходимо з дитиною її вікові «злами». Та й якщо дітей більше – це не гарантує розуміння ситуації, адже кожна дитина унікальна. Тому важливо, щоб школа надавала просвітницьку допомогу. У педагогів перед очима не одна ваша дитина, а багато. Тож, добре видно тенденції часу, віку, обставин.

В КМДШ ми пропонуємо зустрічі на різні теми, які могли б зацікавити батьків. А ще відкриті до пропозицій – управлінська команда не завжди знає, що болить батькам, тож готова відреагувати на їхні запити.

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Спілкуванні у неформальній атмосфері

Ми не прихильники формальних батьківських зборів – сама їхня атмосфера більше про субординацію та розділення ролей. У КМДШ ми будуємо партнерські стосунки з батьками, а це краще робити в менш офіціозних рамках.

До прикладу, у нас існує батьківська спільнота KMDШ CLUB. Ми організовуємо яскраві події, де зустрічаються педагоги, батьки і діти. Це водночас і насичене сімейне дозвілля і можливість будувати міцні зв’язки й екологічні відносини між вчителями та батьками, щоб разом шукати шляхи для розвитку школярів.

На зв’язку із батьками

КМДШ завжди тримає батьків у курсі шкільного життя їхньої дитини. Якщо це ситуативний запит, вони можуть написати вчителю у щоденнику School Today або записатись на зустріч в будь-який зручний спосіб. Наші менеджери клієнтського сервісу оперативно реагують на запити і допомагають вирішити питання.

Взагалі через електронний щоденник і персоналізовані розсилки у месенджері ми розповідаємо про шкільні справи регулярно. А ще в КМДШ існує фідбек-система, яка дозволяє нам розуміти запити батьків і збирати їхні пропозиції. Таке опитування ми також проводимо системно, двічі на рік.

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Завдяки якісній комунікації можна повноцінно зрозуміти потреби, інтереси, сильні сторони чи труднощі дитини, вчасно реагувати на негативні ситуації, підтримати чи заспокоїти. Наскільки щасливою та впевненою почуває себе дитина часто залежить від важливих для неї дорослих. І ці дорослі мають співпрацювати.