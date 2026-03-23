ТСН у соціальних мережах

Батьки платитимуть до 5100 грн: в Україні повертають жорсткі штрафи за пропуски уроків

Міністр попередив, що відповідальні органи будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин.

Дмитро Гулійчук
МОН повертає відповідальність за відвідування шкіл

МОН повертає відповідальність за відвідування шкіл / © pixabay.com

В Україні почнуть штрафувати батьків до 5100 грн за пропуски школи їхніми дітьми.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, передає «Інтерфакс-Україна».

Як працюватиме механізм контролю?

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова уточнила, що йдеться не про нові правила, а про повернення до норм, які діяли до пандемії та повномасштабного вторгнення.

«На сьогодні ми говоримо про синхронізацію дії з боку Міносвіти і з боку Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти. А за умов відсутності дитини протягом тривалого проміжку часу ми маємо сигналізувати про це як у Службу у справах дітей, так і Нацполіції, які мають докладати зусиль для того, щоб знайти дитину. Після цього, в залежності від причини, вмикаються ті або інші механізми відповідальності», — сказала Надія Кузьмичова.

Крім того, освітній омбудсмен України Надія Лещик виступає за скорочення з 10 до 5 днів дозволу дітям не відвідувати школу без медичної довідки, а також за посилення відповідальності для батьків.

Як каратимуть прогульників та їхніх батьків

У виданні нагадують, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за ухилення від обов’язків щодо забезпечення навчання дитини передбачена адміністративна відповідальність:

  • Перше порушення — штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн),

  • Повторні порушення протягом року — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

Раніше міністр освіти різко висловився щодо російської мови в освітніх закладах.

383
