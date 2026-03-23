Батьки платитимуть до 5100 грн: в Україні повертають жорсткі штрафи за пропуски уроків

В Україні почнуть штрафувати батьків до 5100 грн за пропуски школи їхніми дітьми.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, передає «Інтерфакс-Україна».

Як працюватиме механізм контролю?

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова уточнила, що йдеться не про нові правила, а про повернення до норм, які діяли до пандемії та повномасштабного вторгнення.

«На сьогодні ми говоримо про синхронізацію дії з боку Міносвіти і з боку Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти. А за умов відсутності дитини протягом тривалого проміжку часу ми маємо сигналізувати про це як у Службу у справах дітей, так і Нацполіції, які мають докладати зусиль для того, щоб знайти дитину. Після цього, в залежності від причини, вмикаються ті або інші механізми відповідальності», — сказала Надія Кузьмичова.

Крім того, освітній омбудсмен України Надія Лещик виступає за скорочення з 10 до 5 днів дозволу дітям не відвідувати школу без медичної довідки, а також за посилення відповідальності для батьків.

Як каратимуть прогульників та їхніх батьків

У виданні нагадують, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за ухилення від обов’язків щодо забезпечення навчання дитини передбачена адміністративна відповідальність:

Перше порушення — штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн),

Повторні порушення протягом року — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

