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Батьки школярів матимуть право працювати дистанційно за однієї умови — указ Зеленського
Закон стосується тих, чиї діти навчаються онлайн, проте є нюанси.
Якщо діти до 14 років навчають онлайн, їхні батьки зможуть працювати віддалено.
Про це йдеться у відповідному законі, що підписав президент України Володимир Зеленський.
Перейти на дистанційну роботу може тільки хтось один із батьків: це треба затверджувати з роботодавцем.
Нагадаємо, в Одесі запрацювала нова підземна школа. Там проходять уроки без перерви на тривогу і навчатимуть 700 учнів. Крім того, простір будуть використовувати як культурний центр та молодіжний хаб. Кошти на будівництво надали Євросоюз, Литва та Ірландія.
Раніше йшлося про те, що літні канікули офіційно розпочнуться 1 липня, а вже 1 вересня учні повернуться за шкільні парти.
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