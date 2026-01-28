Батьки трьох дітей можуть втратити право на відстрочку – адвокат

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Підставою для відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків є фактичне утримання трьох і більше дітей. Якщо подружжя перебуває в розлученні і біологічний батько має більш, ніж тримісячну заборгованість за аліментами, він може бути призваним до війська.

На цьому наголосив український адвокат, член комітету з інформаційної політики НААУ Ярослав Куц в коментарі «Новини.Live».

«Якщо особа, яка вважається батьком-військовозобов’язаним має заборгованість по утриманню цих дітей і державна виконавча служба про це зазначає і не надає відповідної довідки про відсутність такої заборгованості, то тоді, звісно, втрачається така підстава, тому що втрачається головне визначення — „на утриманні“. Тобто на сьогоднішній день ви маєте довести, що ви утримуєте своїх дітей», — пояснив він.

Водночас, за словами адвоката, вітчим, який офіційно опікується і утримує трьох дітей, отримує право на відстрочку.

«На сьогодні існує судова практика, коли небіологічний батько, маючи на утриманні трьох і більше дітей від своєї дружини, який офіційно оформив опікунство і офіційно їх утримує, отримує підстави для відстрочки», — зазначив Ярослав Куц.

