Батьки вивозять 17-річних синів за кордон: чи загрожує Україні втрачене покоління

Для перетину кордону 17-річний юнак повинен мати при собі документи / © ТСН.ua

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В Україні є випадки, коли батьки вивозять 17-річних синів за кордон. Причина — страх мобілізації цих хлопців у майбутньому.

Таку думку висловила в інтервʼю «РБК-Україна» освітня омбудсменка Надія Лещик.

«У мене немає статистики, тому не можу сказати, чи масова ця проблема. Але про це ми періодично говоримо з освітніми управлінцями на рівні областей і громад, що у 10-11 класах починає навчатися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша. Діти не відраховуються з наших шкіл, а переходять на дистанційне навчання», — сказала вона.

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За статистикою, цього року на НМТ зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. 20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не потребує тесту НМТ.

«Частіше рішення виїхати з дитиною приймають саме батьки. Я говорила з батьками, які такі рішення приймали, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію від 18-річного віку. Але виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата», — уточнила вона.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін прийняв постанову №1558 «Про внесення змін до деяких постанов кабміну України щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації».

Законом передбачено, що взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з-поміж призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку).

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Чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку. Тобто йти до військкомату потрібно не в момент, коли виповнилося 16, а в рік, коли хлопцю має виповнитися 17 років.

Після запровадження в Україні воєнного стану, був обмежений виїзд за кордон особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).

До досягнення 16-річного віку діти можуть перетинати кордон України лише у супроводі дорослого — одного з батьків, опікуна або уповноваженої особи. Починаючи від 16 років, підлітки мають право подорожувати самостійно, але обов’язково повинні мати чинний закордонний паспорт.

Водночас, згідно зі статтею 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», всі юнаки, яким у поточному році виповнюється 17, підлягають взяттю на військовий облік. Це означає, що прикордонна служба має право перевіряти, чи виконана ця вимога.

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Прогноз НБУ

Цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон, за прогнозами Національного банку України. Торік ця цифра становила 500 тисяч. У цьому ж звіті НБУ, йдеться, що від 2026 року почнеться повернення мігрантів до України (а це 200 тисяч), а 2027 року— пів мільйона.

Соціальні опитування показують, що кількість українських мігрантів, які мають намір залишитись за кордоном після війни, зростає. Тому, за оцінками НБУ, не очікується масового і швидкого повернення українських мігрантів.

Подальшу міграцію з України, кажуть, зумовлюють високі безпекові ризики, постійні обстріли, руйнування, зниження якості життя.