Батьки закопали тіло немовляти біля смітника, щоб "замести сліди": деталі трагедії на Вінниччині

Місце, де проживала дитина

Реклама

На Вінниччині подружжю повідомлено про підозру через смерть дитини та спробу приховати подію. Попередньо, вони закопали тіло 2-місячного немовляти біля сміттєзвалища.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Колиска немовляти

Деталі жахливої трагедії

У Вінницькій області правоохоронці підозрюють подружжя у залишенні немовляти без належного догляду, що призвело до його смерті. Після цього батьки, за даними слідства, закопали тіло дитини поблизу сміттєзвалища.

Реклама

За інформацією слідства, родина з Погребищенської громади перебувала на обліку соціальних служб через неналежні умови проживання та проблеми з вихованням дітей. Відомо, що чоловік зловживав алкоголем і вчиняв домашнє насильство, а раніше частину дітей уже вилучали з сім’ї.

Фігуранти справи про смерть немовляти

Згодом правоохоронці встановили їхнє місцеперебування та обставини події. Тіло дитини було ексгумовано, призначено низку експертиз для встановлення причин смерті.

Після зібрання доказів подружжю повідомили про підозру за фактами злісного невиконання батьківських обов’язків та залишення дитини в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей.

Наразі троє інших дітей із цієї сім’ї перебувають у прийомній родині. Прокуратура перевіряє дії соціальних служб, які мали здійснювати нагляд за родиною.

Реклама

На чоловіка та жінку чекає суд.

Раніше ми писали, що 7-річна дитина на Закарпатті померла, ймовірно, від виснаження. Матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні батьківських обов’язків. За даними слідства, хлопчик мав тяжкі вроджені захворювання та потребував постійного лікування, однак необхідної допомоги та догляду тривалий час не отримував. Соціальні служби неодноразово фіксували небезпечні умови проживання та вилучали дитину з родини, після чого він перебував у реабілітаційному центрі. На момент смерті стан хлопчика різко погіршився, а його вага становила близько 11 кілограмів.