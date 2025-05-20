Батьки закували в ланцюг та спалили сина на Закарпатті: деталі жорстокого вбивства та вирок суду

Суд / © Поліція Києва / Facebook

Реклама

У травні 2024 року Закарпаття потряс жахливий злочин — 10-річного хлопчика жорстоко вбили власні батьки. Суд виніс вирок: подружжя отримало по 9 років ув’язнення.

Про це повідомило видання «Новини Закарпаття».

Як встановило слідство, трагедія сталася 13 травня 2024 року. 31-річна мати та її 35-річний співмешканець перебували в стані сильного алкогольного сп’яніння. Вони звинуватили дитину в крадіжці мобільного телефона та грошей.

Реклама

Співмешканець прив’язав хлопчика металевим ланцюгом за шию до стовпа й зафіксував його навісним замком. Ключ від замка він передав матері. Через 10–15 хвилин дитину звільнили, однак на цьому катування не закінчилися.

Жінка продовжила знущання: у ході так званої «виховної розмови» вона облила хлопчика горючою рідиною з пластикової пляшки. За її словами, вона не знала, що це був бензин. У цей момент поруч знаходився її співмешканець, який палив сигарету. Через кілька хвилин тіло дитини спалахнуло.

Батьки намагалися загасити полум’я самостійно, але не звернулися по медичну допомогу одразу. Лише через кілька годин вони викликали швидку. Дитина отримала близько 80% опіків тіла й потрапила до реанімації. Через кілька днів хлопчик помер від отриманих травм.

Під час судового процесу мати частково визнала провину — у дозволі прив’язати сина до стовпа та у зволіканні з викликом лікарів. Водночас вона стверджувала, що не підозрювала про небезпеку рідини, якою облила дитину.

Реклама

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

15 травня 2025 року обом обвинуваченим призначено по 9 років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений у Закарпатському апеляційному суді протягом 30 днів.

Сусіди та родичі повідомили, що хлопчик тривалий час зазнавав домашнього насильства. Про випадки знущань знали й місцеві соціальні служби. Після трагедії в родині вилучили ще одну дитину.

Нагадаємо, СБУ затримала 17-річного шпигуна, який працював на РФ і «зливав» ЗСУ.

Реклама