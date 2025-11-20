Попри війну та блекаут: що вигадали батьки, щоб їхні діти могли зіграти у футбол (відео підкорило Мережу)

Батьки фарами підсвічують футбольне поле під час відключень. Фото: Користувачка у ТікТок N@t@li / © соцмережі

Реклама

На тлі планових відключень електроенергії в одному з міст України батьки проявили неабияку винахідливість та зворушливу підтримку дитячого спорту. Вони використали фари власних автомобілів для освітлення футбольного поля, дозволивши дітям продовжити тренування.

Відео цього моменту швидко поширилося у ТікТок, ставши символом незламності та турботи, і вже набрало понад 450 тисяч переглядів.

Деталі незвичайної підтримки

Ситуація виникла під час застосування графіків відключень, коли вечірнє тренування дітей опинилося під загрозою зриву через відсутність освітлення на спортивному майданчику.

Реклама

Батьки, які очікували своїх дітей, вирішили підтримати та попіклуватися про своїх дітей. Вони припаркували автівки по периметру поля та увімкнули дальнє світло. Таким чином, футбольний майданчик перетворився на імпровізовану арену, освітлену десятками фар. Це дозволило юним футболістам продовжити гру, незважаючи на темряву, спричинену знеструмленням.

Реакція мережі

Відеозапис цього моменту викликав хвилю емоційних відгуків у соцмережі. Користувачі дуже чуттєво відреагували на таку ініціативу, відзначаючи важливість підтримки дитячих мрій та волі до життя в умовах війни.

Коментарі під відео. / © Скріншот

Деякі користувачі відповіли, що теж підсвічують своїм дітям футбольне поле під час тренування. Користувачка у ТікТок N@t@li навіть поділилася фотографією з занять футболу:

У Києві батьки фарами підсвічують футбольне поле під час відключень світла. Фото: користувачка у ТікТок N@t@li. / © соцмережі

Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 21 листопада, запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Причина відключень — пошкодження об’єктів енергосистеми внаслідок російських ударів.

Реклама

Також повідомлялося, що відключення електрики завжди призводить до стрімкої втрати холоду в холодильнику та морозильній камері, через що продукти швидко починають псуватися. Навіть у складних умовах можна значно продовжити термін безпечного зберігання їжі, використовуючи прості лайфгаки.