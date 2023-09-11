"Бавовна" на Бєлгородщині та вибухи на Дніпропетровщині: головні новини ночі 11 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 11 вересня 2023 року:
- На Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна" Читати далі –>
- У РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу" Читати далі –>
- В районі тимчасово окупованих Олешок розпочалася детонація БК росіян - моніторингові канали Читати далі –>
- Україна розраховує на бойові польоти F-16 цієї зими - WSJ Читати далі –>
- На Дніпропетровщині спрацювала система ППО - моніторингові канали Читати далі –>
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