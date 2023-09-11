Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" на Бєлгородщині та вибухи на Дніпропетровщині: головні новини ночі 11 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3781
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" на Бєлгородщині та вибухи на Дніпропетровщині: головні новини ночі 11 вересня 2023 року

Вночі у кількох областях лунала повітряна тривога / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 11 вересня 2023 року:

  • На Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна" Читати далі –>
  • У РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу" Читати далі –>
  • В районі тимчасово окупованих Олешок розпочалася детонація БК росіян - моніторингові канали Читати далі –>
  • Україна розраховує на бойові польоти F-16 цієї зими - WSJ Читати далі –>
  • На Дніпропетровщині спрацювала система ППО - моніторингові канали Читати далі –>

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3781
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація