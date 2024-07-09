“Бавовна” розквітла: СБУ та ГУР здійснили спецоперацію у трьох регіонах РФ

Щодо атаки, зокрема, на Волгоградську область Міноборони РФ не згадало.

СБУ спільно з ГУР України в ніч на 9 липня здійснили спецоперацію по військовому аеродрому, НПЗ та електростанції у трьох регіонах РФ.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише “Радіо Свобода”.

“Завдяки спільній операції СБУ та ГУР “бавовна” розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області”, – розповіли джерела.

Водночас Міноборони РФ заявляло, про “традиційне” “знищення та перехоплення” безпілотників у Бєлгородській, Курській, Воронезькій, Ростовській і Астраханській областях Росії. Самих же дронів було щонайменше 38.

Проте щодо атаки на Волгоградську область Міноборони РФ не згадало. Проте місцеві мешканці в соцмережах розповідали про пожежу на нафтобазі у місті Калач-на-Дону.

Місцеві канали в соцмережах також писали про пожежу на підстанції у селі Генеральському у Ростовській області.

Нагадаємо, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101.

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