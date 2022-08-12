"Бавовна" та "дірочки": ЗСУ влучили в четвертий окупований міст на Херсонщині

Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області.

Міст з’єднував Правий та Лівий берег. Переправу армія країни-агресорки використовувала для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах. Втім, це займе багато часу.

"Вчора ввечері українські Збройні сили почали відпрацьовувати переправу біля греблі Каховської ГЕС. Вчора було знищене розташування орків і техніку, яку вони перекинули через греблю Каховської ГЕС. Вони хотіли трішки її приховати, але невдалося. Сьогодні вдень працювала наша артилерія. Хор пропагандистські канали кричали, що все перехопили, але згодом оприлюднили, що одна дірочка все ж таки є. Вони у своєму традиційному стилі: то у них "бавовна", то у них одна дірочка. Тепер уже інший термін у них. Але остаточно пересування техніки і озброєння по Каховській ГЕС вже неможливо. Напередодні був відпрацьований саме автомобільний шлях", - розповів Хлань в ефірі національного телемарафону.

Хлань наголосив, що росіяни бояться і готуються до контрнаступу українських військ. Зокрема, окупанти наставили в захопленому Херсоні дерев'яних протитанкових "їжаків".

"Посилили тиск на городян - вночі проводили обшуки і затримували людей. Через обстріли населених пунктів є загиблі та поранені серед цивільного населення. В області тривають пожежі", - додав він.

Як повідомлялося, ЗСУ найближчим часом навряд чи завдаватимуть ударів по Кримському мосту. Та все ж Кримський міст в перспективі буде ціллю для ЗСУ, вважає генерал армії Микола Маломуж.

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