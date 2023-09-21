"Бавовна" триватиме: у ЗСУ прокоментували атаки на військові об'єкти в Криму

Україна не може захищатися "в односторонньому порядку".

"Бавовна" на тимчасово окупованих Росією територіях та на військових об'єктах загарбників в анексованому Криму буде відбуватися й надалі. Адже Україні необхідно знищувати ворога та його логістику.

На цьому наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема це два кораблі, які відправлені услід за крейсером "Москва". Тобто знищені були точними ударами наших пілотів. Ну, й інші удари, які здійснюються. Це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму", - сказав Ігнат.

За словами представника ПС, Україна не може просто захищатися "в односторонньому порядку".

Він також додав, що "бавовна" на окупованих росіянами територіях України відбуватися буде й надалі.

"Ми маємо знищувати ворога, знищувати його логістику, зокрема знищувати штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, 21 вересня Україна масовано вдарила ракетами "Нептун" по аеродрому Саки в Криму. ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що що внаслідок масштабного вогневого удару завдано серйозних пошкоджень техніці російської окупаційної армії.

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