"Бавовна" у Білорусі та вибухи у Харкові та Дніпрі: головні новини ночі 11 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 11 серпня:
- У Мережі з'явилися супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму. Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації». Читати далі –>
- У районі аеродрому "Зябровка" під білоруським Гомелем, який зараз під контролем росіян, було чути вибухи та помітні спалахи. Читати далі –>
- У Білорусі намагаються з'ясувати причину "бавовни" на аеродромі. Читати далі –>
- РФ влучила у двір житлового будинку у Київському районі Харкова під час ранкового обстрілу міста, повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, у Харкові — чотири влучання. На 05:00 інформації про загиблих чи поранених не надходило. Читати далі –>
- Близько 4:30 11 серпня 2022 у Дніпрі пролунали вибухи.За свідченнями очевидців та згідно з повідомленнями у соціальних мережах, після вибухів з’явився дим. Читати далі –>
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