Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" у Білорусі та вибухи у Харкові та Дніпрі: головні новини ночі 11 серпня

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" у Білорусі та вибухи у Харкові та Дніпрі: головні новини ночі 11 серпня

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 11 серпня: 

  • У Мережі з'явилися супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму. Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації». Читати далі –>
  • У районі аеродрому "Зябровка" під білоруським Гомелем, який зараз під контролем росіян, було чути вибухи та помітні спалахи. Читати далі –>
  • У Білорусі намагаються з'ясувати причину "бавовни" на аеродромі. Читати далі –>
  • РФ влучила у двір житлового будинку у Київському районі Харкова під час ранкового обстрілу міста, повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, у Харкові — чотири влучання. На 05:00 інформації про загиблих чи поранених не надходило. Читати далі –>
  • Близько 4:30 11 серпня 2022 у Дніпрі пролунали вибухи.За свідченнями очевидців та згідно з повідомленнями у соціальних мережах, після вибухів з’явився дим. Читати далі –>

Читайте також:

"ЗСУ не залишать без відповіді російські обстріли" – звернення Зеленського за 10 серпня

"ЗСУ не залишать без відповіді російські обстріли" – звернення Зеленського за 10 серпня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
15к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація