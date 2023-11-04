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"Бавовна" у Керчі: у Повітряних силах назвали можливі втрати РФ і нагадали про крейсер "Москва"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Бавовна" у Керчі: у Повітряних силах назвали можливі втрати РФ і нагадали про крейсер "Москва"

Судноремонтний завод "Залив" у Керчі / Фото BlackSeaNews

На території тимчасово окупованого Криму немає жодного безпечного для ворога місця.

ЗСУ вдарили по суднобудівному заводу у Керчі, на якому перебував один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр". Ймовірно, він знешкоджений, однак слід дочекатися офіційної інформації.

Про це повідомив командувач Повітряних ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою", – написав він.

Україна вразила суднобудівний завод у Керчі, де перебував носій "Калібрів"

Україна вразила суднобудівний завод у Керчі, де перебував носій "Калібрів"

Філігранна робота

Олещук подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі противника. Він натякнув, що бійці працювали ракетами SCALP.

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись", – каже Олещук.

Також генерал-лейтенант відзначив роботу зенітників повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

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Дата публікації
Перегляди
1103
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