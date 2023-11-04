"Бавовна" у Керчі: у Повітряних силах назвали можливі втрати РФ і нагадали про крейсер "Москва"

На території тимчасово окупованого Криму немає жодного безпечного для ворога місця.
ЗСУ вдарили по суднобудівному заводу у Керчі, на якому перебував один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр". Ймовірно, він знешкоджений, однак слід дочекатися офіційної інформації.
Про це повідомив командувач Повітряних ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою", – написав він.
Філігранна робота
Олещук подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі противника. Він натякнув, що бійці працювали ракетами SCALP.
"Молодці, немов SCALPелем пройшлись", – каже Олещук.
Також генерал-лейтенант відзначив роботу зенітників повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.
Нагадаємо, ввечері 4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
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