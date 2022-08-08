Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" у Мелітополі та обстріли Харкова та Миколаєва: головні новини ночі 8 серпня

Дата публікації
Перегляди
8582
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" у Мелітополі та обстріли Харкова та Миколаєва: головні новини ночі 8 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 8 серпня: 

  • Користувачі мереж повідомляли про вибухи в окупованому Мелітополі. Читати далі –>
  • У соцмережах пишуть про "прильоти" в окупованій Новій Каховці. За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через Каховську ГЕС. Читати далі –>
  • У Харкові та області вночі була оголошена повітряна тривога. Щонайменше три вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, усі за межами Харкова. Читати далі –>
  • У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>
  • Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 5083 одиниці військової техніки. Читати далі –>

Читайте також:

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8582
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація