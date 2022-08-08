"Бавовна" у Мелітополі та обстріли Харкова та Миколаєва: головні новини ночі 8 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 8 серпня:
- Користувачі мереж повідомляли про вибухи в окупованому Мелітополі. Читати далі –>
- У соцмережах пишуть про "прильоти" в окупованій Новій Каховці. За непідтвердженою інформацією, одне з влучань поцілило по мосту через Каховську ГЕС. Читати далі –>
- У Харкові та області вночі була оголошена повітряна тривога. Щонайменше три вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Попередньо, усі за межами Харкова. Читати далі –>
- У Миколаєві лунали вибухи. Читати далі –>
- Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 5083 одиниці військової техніки. Читати далі –>
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