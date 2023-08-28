"Бавовна" у Перевальному у Криму: ССО та Сили оборони уразили об’єкти Чорноморського флоту РФ

Декілька ударних БПЛА завдали ураження по місцю дислокації берегової охорони ЧФ РФ.
ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони здійснили операцію "Top Gun!", під час якої уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму.
Про це повідомляють Сили спеціальних Операцій ЗСУ у телеграм-каналі.
Зазначається, що під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що завдали ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок атаки ворог поніс втрати вбитими і пораненими.
"Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей", - підсумували в ССО.
Нагадаємо, 25 серпня повідомляли, що у Криму на базу окупантів у Перевальному завітала "бавовна".
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