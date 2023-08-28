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"Бавовна" у Перевальному у Криму: ССО та Сили оборони уразили об’єкти Чорноморського флоту РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Бавовна" у Перевальному у Криму: ССО та Сили оборони уразили об’єкти Чорноморського флоту РФ

Крим

Декілька ударних БПЛА завдали ураження по місцю дислокації берегової охорони ЧФ РФ.

ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони здійснили операцію "Top Gun!", під час якої уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму.

Про це повідомляють Сили спеціальних Операцій ЗСУ у телеграм-каналі.

Зазначається, що під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що завдали ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок атаки ворог поніс втрати вбитими і пораненими.

"Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей", - підсумували в ССО. 

Нагадаємо, 25 серпня повідомляли, що у Криму на базу окупантів у Перевальному завітала "бавовна".

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Дата публікації
Перегляди
2666
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