"Бавовна" у РФ, смертельна негода в Африці й запуск ракет у КНДР: головні новини ночі 14 березня

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Головні новини ночі 14 березня 2023 року:
- У Африці стався один із найсильніших штормів на південній півкулі: що відомо (фото і відео) Читати далі –>
- Анонсував "дуже круті новини": Єрмак зустрівся з польською делегацією Читати далі –>
- КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: подробиці Читати далі –>
- Джо Байден планує незабаром поговорити з Сі Цзіньпіном – Reuters Читати далі –>
- "Бавовна" у РФ: у Бєгородській області знову нібито "спрацювала ППО" (відео) Читати далі –>
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