"Бавовна" у тимчасово окупованому Донецьку: у частині міста зникло світло

На окупантів чекала тривожна ніч.
У ніч проти 1 лютого 2024 року у частині тимчасово окупованого Донецька зникло світло.
Про це повідомили у місцевих пабліках.
"Внаслідок обстрілу підстанції у Донецьку спостерігається просадка напруги. Деякі райони міста знеструмлені.
Радимо, хто має можливість – зарядити телефони, ліхтарики та повербанки", - йшлося у повідомленні.
Також у соціальних мережах поширювали відео з загравою у місті, ймовірно, від вибуху та пожежі.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.
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