"Бавовна" у тимчасово окупованому Донецьку: у частині міста зникло світло

У ніч проти 1 лютого 2024 року у частині тимчасово окупованого Донецька зникло світло.

Про це повідомили у місцевих пабліках.

"Внаслідок обстрілу підстанції у Донецьку спостерігається просадка напруги. Деякі райони міста знеструмлені.

Радимо, хто має можливість – зарядити телефони, ліхтарики та повербанки", - йшлося у повідомленні.

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Також у соціальних мережах поширювали відео з загравою у місті, ймовірно, від вибуху та пожежі.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники.

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