"Бавовна" в Криму й ситуація на Харківщині: головні новини ночі 16 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Бельбек" спалахнула пожежа після ракетної атаки - соцмережі Читати далі –>
- У Бєлгородській області - неспокійно: місцеві повідомляють про вибухи Читати далі –>
- Фокус уваги зараз прикутий до Харківського напрямку - США Читати далі –>
- Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму Читати далі –>
- На Сумщині пролунало 183 вибухи, є загибла та поранений Читати далі –>
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