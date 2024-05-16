"Бавовна" в Криму й ситуація на Харківщині: головні новини ночі 16 травня 2024 року

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У тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Бельбек" спалахнула пожежа після ракетної атаки - соцмережі Читати далі –>

У Бєлгородській області - неспокійно: місцеві повідомляють про вибухи Читати далі –>

Фокус уваги зараз прикутий до Харківського напрямку - США Читати далі –>

Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму Читати далі –>

На Сумщині пролунало 183 вибухи, є загибла та поранений Читати далі –>

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