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"Бавовна" в Криму й ситуація на Харківщині: головні новини ночі 16 травня 2024 року

"Бавовна" в Криму й ситуація на Харківщині: головні новини ночі 16 травня 2024 року

Ворог продовжує атакувати Харківщину / Фото: Олег Синєгубов

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Бельбек" спалахнула пожежа після ракетної атаки - соцмережі Читати далі –>
  • У Бєлгородській області - неспокійно: місцеві повідомляють про вибухи Читати далі –>
  • Фокус уваги зараз прикутий до Харківського напрямку - США Читати далі –>
  • Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму Читати далі –>
  • На Сумщині пролунало 183 вибухи, є загибла та поранений Читати далі –>

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