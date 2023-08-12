"Бавовна" в районі Кримського мосту: військовий експерт припустив, чим могли завдаватися удари

На жаль, у відкритому доступі поки що дуже мало матеріалів.

Сьогодні, 12 серпня, в районі Кримського мосту лунали потужні вибухи. Наразі росіяни не опублікували характер пошкоджень, який там був.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.

Якою зброєю били

Нарожний вважає, що це були удари за допомогою ракети С-200. Бо нічого іншого у нас в наявності такого, щоб могло туди дістати, немає. Тобто відстань там приблизно 300 кілометрів до мосту від найближчої точки, з якої міг би бути завдано удар.

Як підкреслює військовий експерт, є декілька осередків, з яких іде чорний дим – це означає, що влучання були. За словами Нарожного, це точно якісь модернізовані ракети С-200. Йдеться про ракету з вагою боєголовки приблизно 150-200 кілограм. "Вона летить по якісь квазібалістичній траєкторії, тобто це не крилата ракета, яка летить на низькій висоті. Це ракета, яка летить на висоті може до кілометра, може навіть більше.

Очевидно, що у російської системи ППО/ПРО є величезні проблема зі збиттям таких ракет. Вони доволі успішно вилітають і роблять свою справу.

"200 кілограмів – це мало в порівнянні скажімо зі Storm Shadow чи з Taurus. Але вони роблять свою справу. Я більш ніж впевнений, що як мінімум один прогон мосту був знищений. Я сподіваюсь, що це був залізничний прогон, бо насправді автомобільні прогони не так важливі, як залізничні. Бо саме залізною дорогою ворог доставляє боєприпаси, особовий склад... та все інше, що їм потрібно для продовження війни", – підсумував Павло Нарожний.

"Свіжі" вибухи в районі Кримського мосту: що відомо

Ніч проти 12 серпня видалася напрочуд тривожною для росіян. Так, в районі Кримського мосту лунали потужні вибухи.

За даними російських телеграм-каналів, міст перекрито для автотранспорту. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов каже, що над незаконним Кримським мостом нібито збили дві ракети, а сама переправа непошкоджена. За словами пропагандистів, густий дим над мостом - це "спеціальна димова завіса", мовляв, "так треба".

Росіяни традиційно звинуватили в усьому "кієвский рєжим" і назвали удар "терористичним".

Пізніше в районі мосту гучні "хлопки" звучали вдруге. Загалом нарахували 10 вибухів.

Це викликало справжню істерику в окупантів. Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно стверджує, що Кримський міст є "об'єктом суто цивільної інфраструктури". Вона пообіцяла "дати відповідь" за вибухи на Кримському мосту. При цьому влучань у переправу, каже вона, не було.

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