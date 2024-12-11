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"Бавовна" в Росії та кошти військової допомоги від Канади: головні новини ночі 11 грудня 2024 року

"Бавовна" в Росії та кошти військової допомоги від Канади: головні новини ночі 11 грудня 2024 року

Уночі в Росії лунали вибухи / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Брянській області РФ прогриміли вибухи Читати далі –>
  • У Держдепі схвалили продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування літаків F-16 Читати далі –>
  • У Росії після атаки безпілотників ймовірно спалахнув нафтопереробний завод Читати далі –>
  • У Таганрозі пролунала низка вибухів: є повідомлення про ушкодження важливого промислового комплексу Читати далі –>
  • У парламенті Канади проголосували за виділення Україні 587 млн $ військової допомоги Читати далі –>

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