"Бавовна" в Росії та кошти військової допомоги від Канади: головні новини ночі 11 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Брянській області РФ прогриміли вибухи Читати далі –>
- У Держдепі схвалили продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування літаків F-16 Читати далі –>
- У Росії після атаки безпілотників ймовірно спалахнув нафтопереробний завод Читати далі –>
- У Таганрозі пролунала низка вибухів: є повідомлення про ушкодження важливого промислового комплексу Читати далі –>
- У парламенті Канади проголосували за виділення Україні 587 млн $ військової допомоги Читати далі –>
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