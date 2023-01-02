"Бавовна" в Росії та масштабна атака Київщини безпілотниками: головні новини ночі 2 січня 2023 року

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Головні новини ночі 2 січня 2023 року:
- На Київщині працює ППО: лунають вибухи Читати далі –>
- Кличко розповів, куди у Києві поцілив ворог Читати далі –>
- Нічна повітряна атака на Київ: сили ППО збили 20 повітряних цілей Читати далі –>
- "Бавовна" у Воронежі: у соцмережах повідомляють про вибухи в районі аеродрому Балтимор Читати далі –>
- "Бавовна" у Брянській області РФ: пошкоджено об'єкт енергопостачання, відсутня електрика Читати далі –>
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