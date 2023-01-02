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"Бавовна" в Росії та масштабна атака Київщини безпілотниками: головні новини ночі 2 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
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"Бавовна" в Росії та масштабна атака Київщини безпілотниками: головні новини ночі 2 січня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 2 січня 2023 року:

  • На Київщині працює ППО: лунають вибухи Читати далі –>
  • Кличко розповів, куди у Києві поцілив ворог Читати далі –>
  • Нічна повітряна атака на Київ: сили ППО збили 20 повітряних цілей Читати далі –>
  • "Бавовна" у Воронежі: у соцмережах повідомляють про вибухи в районі аеродрому Балтимор Читати далі –>
  • "Бавовна" у Брянській області РФ: пошкоджено об'єкт енергопостачання, відсутня електрика Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
18к
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WhatsApp
Viber
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