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"Бавовна" в Росії та обстріли Харкова й Херсона: головні новини 12 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5268
Час на прочитання
1 хв
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"Бавовна" в Росії та обстріли Харкова й Херсона: головні новини 12 лютого 2023 року

Фото: "Накипіло"

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 12 лютого: 

  • Зробили неможливе: ТСН отримала кадри відбиття позицій під Бахмутом і взяття в полон "вагнерівців" Читати далі –>
  •  Унаслідок обстрілу окупантів у Харкові осколкові поранення отримав 35-річний чоловік Читати далі –>
  • У Херсоні унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа - соцмережі Читати далі –>
  • "Бавовна" у Бєлгородській області РФ: місцеві порівняли інцидент з вибухом на залізниці Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
5268
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