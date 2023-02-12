"Бавовна" в Росії та обстріли Харкова й Херсона: головні новини 12 лютого 2023 року

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Головні новини ночі 12 лютого:
- Зробили неможливе: ТСН отримала кадри відбиття позицій під Бахмутом і взяття в полон "вагнерівців" Читати далі –>
- Унаслідок обстрілу окупантів у Харкові осколкові поранення отримав 35-річний чоловік Читати далі –>
- У Херсоні унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа - соцмережі Читати далі –>
- "Бавовна" у Бєлгородській області РФ: місцеві порівняли інцидент з вибухом на залізниці Читати далі –>
- В Україні можуть виготовляти британську зброю - The Telegraph Читати далі –>
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