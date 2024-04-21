"Бавовна" в Севастополі: стало відомо, який російський корабель міг отримати ушкодження

Вражено могло бути корабель "Комуна", який "поставили" на воду ще у 1915 році.

В тимчасово окупованому росіянами Севастополі вранці 21 квітня пролунали вибухи. Згодом військові РФ повідомили про пожежу на одному з кораблів. Вражений міг бути найстаріший у світі корабель “Комуна”.

Про це пише “24 Канал”.

Як зазначається, OSINT-спільнота проаналізувала відео, які з’явилися в соцмережах після повідомлень про вибухи в Севастополі. На кадри потрапило задимлення на одному з суден. Водночас чоловік, чий голос лунає за кадром, сказав, що ракета потрапила до пароплава.

Вже після вибуху гауляйтер Развожаєв заявив, що російська ППО начебто збила протикорабельну ракету, уламки якої впали на судно, що і спричинило пожежу. Проте аналітики, які проаналізували відео з соцмереж, дійшли висновку, що пошкодження міг отримати рятувальний військовий корабель “Комуна”.

В Телеграм-каналі “Кримський вітер” писали, що після вибуху в бухті “перебували буксири”. А якщо було вражено дійсно корабель “Комуна”, то це не менш важлива ціль, чим крейсер “Москва”.

Річ у тому, що іншого рятувального судна просто немає - початок будівництва цього корабля розпочався у 1912 році, а у “стрій” його ввели у 1915 році.

Нагадаємо, що у ВМС прокоментували "бавовну" у Севастополі.

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