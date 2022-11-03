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"Бавовна" замість будильника": в окупованому Мелітополі стався вибух

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"Бавовна" замість будильника": в окупованому Мелітополі стався вибух

Фото: Associated Press

Зруйновано частину заводу "Рефма".

В тимчасово захопленому Мелітополі ранок 3 листопада почався для російських окупантів з вибухів. Вони пролунали близько 05:00 в південній частині міста.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.  

"Бавовна" замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно", - анписав міський голова. 

За його словами, внаслідок вибуху зруйновано частину захопленого заводу "Рефма". Там окупани облаштували собі один з основних штабів особового складу.

"Рахуємо кількість ліквідованих орків", - додав Федоров.

Фото: Іван Федоров. / ©
Фото: Іван Федоров.

Нагадаємо, щу селах Мео літопольського району помітили військових, які, швидше за все, прибули з Білорусі, оскільки мали нашивки військ Білорусі.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1039
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