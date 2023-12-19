Байден готовий до компромісу заради України, потужний землетрус у Китаї: головні новини ночі 19 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- У ЗСУ розповіли про незвичну поведінку росіян у Чорному морі: що готують окупанти Читати далі –>
- Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні — Кірбі Читати далі –>
- Євросоюз вже почав роботу над 13-м пакетом санкцій проти Росії — ОП Читати далі –>
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- Україною ширилась повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>
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