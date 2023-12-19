Байден готовий до компромісу заради України, потужний землетрус у Китаї: головні новини ночі 19 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

У ЗСУ розповіли про незвичну поведінку росіян у Чорному морі: що готують окупанти Читати далі –>

Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні — Кірбі Читати далі –>

Євросоюз вже почав роботу над 13-м пакетом санкцій проти Росії — ОП Читати далі –>

У Китаї стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 111 осіб Читати далі –>

Україною ширилась повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.