Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден готовий до компромісу заради України, потужний землетрус у Китаї: головні новини ночі 19 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
938
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден готовий до компромісу заради України, потужний землетрус у Китаї: головні новини ночі 19 грудня 2023 року

Президент США Джо Байден / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • У ЗСУ розповіли про незвичну поведінку росіян у Чорному морі: що готують окупанти Читати далі –>
  • Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні — Кірбі Читати далі –>
  • Євросоюз вже почав роботу над 13-м пакетом санкцій проти Росії — ОП Читати далі –>
  • У Китаї стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 111 осіб Читати далі –>
  • Україною ширилась повітряна тривога через загрозу БпЛА Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
938
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація